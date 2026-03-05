Close Menu

    Erster deutscher Evakuierungsflug landet in Frankfurt » Nachrichten

    Passagiere vor Informationstafel am Frankfurter Flughafen, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Passagiere vor Informationstafel am Frankfurter Flughafen, via dts Nachrichtenagentur

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der erste Evakuierungsflug der Bundesregierung aus der Krisenregion im Nahen Osten ist in Frankfurt gelandet. Die Lufthansa-Maschine, die in der Nacht in Omans Hauptstadt Maskat gestartet war, kam am Donnerstagmorgen in Deutschland an.

    Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte zuvor angekündigt, dass vor allem "vulnerablen Personengruppe" mit den Evakuierungsflügen aus dem Krisengebiet gebracht werden sollen. Dazu zählen demnach alte, kranke, schwache, und schwangere Personen sowie Kinder. Alle Touristen, die nicht zur "vulnerablen Gruppe" zählen, müssen wohl noch länger warten.

    Wie viele Personen sich an Bord des ersten Evakuierungsfliegers befanden, war zunächst unklar.

