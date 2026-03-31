Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - In Hamburg ist es am Montag nach Behördenangaben erstmals zu einem Wolfsangriff auf einen Menschen gekommen, seit sich das Raubtier wieder in Deutschland ausgebreitet hat. Das Tier hatte am Abend in einer Einkaufsmeile in Hamburg-Altona eine Frau ins Gesicht gebissen, wie die Behörden am Dienstag mitteilten.

Offenbar hatte sich das Tier, welches bereits am Wochenende im Hamburger Westen gesichtet worden war, in der Einkaufspassage verirrt. Nach dem Biss verschwand der Wolf kurzzeitig, bevor er von Polizisten in der Binnenalster entdeckt wurde. Er konnte eingefangen und in einen Wildpark gebracht werden. Wahrscheinlich wird das Tier später wieder ausgesetzt.

Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber mittlerweile wieder verlassen.