Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union liegt im neuen "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, erstmals seit September wieder vor der AfD. In der Befragung kommen CDU/CSU auf 26 Prozent, ein Plus von einem Punkt. Die AfD erreicht weiterhin 25 Prozent.

Die Linke verliert einen Punkt und fällt auf 10 Prozent. Unverändert gegenüber der Vorwoche bleiben die Werte von SPD (16 Prozent), Grünen (11 Prozent), BSW (3 Prozent) und FDP (3 Prozent). Sonstige Parteien kommen zusammen auf 6 Prozent.

Für eine parlamentarische Mehrheit sind laut Insa-Chef Hermann Binkert mehr als 44 Prozent erforderlich. Rechnerisch kämen CDU/CSU und SPD derzeit auf 42 Prozent, SPD, Grüne und Linke auf 37 Prozent. Eine Koalition aus Union und AfD hätte mit 51 Prozent eine Mehrheit, gilt politisch jedoch als ausgeschlossen.

Für den Sonntagstrend für die "Bild am Sonntag" hat das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.203 Personen im Zeitraum vom 23. Februar bis zum 27. Februar 2026 befragt.