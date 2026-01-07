Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im November 2025 sind rund 46,0 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig gewesen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) blieb die Zahl damit saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert (-1.000 Personen; 0,0 Prozent). Im Oktober hatte die Zahl der Erwerbstätigen um 3.000 Personen über dem Niveau des Vormonats gelegen. Von Mai bis September 2025 war sie dagegen gegenüber dem Vormonat um durchschnittlich 14.000 Personen zurückgegangen.

Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im November gegenüber Oktober geringfügig um 7.000 Personen an. Dieser Anstieg gegenüber dem Vormonat lag leicht unter dem November-Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 (+16.000 Personen).

Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im November 2025 um 51.000 Personen (-0,1 Prozent). In den Monaten August bis Oktober 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls bei -0,1 Prozent gelegen. Damit setzte sich der seit Juli 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort.

Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung waren im November 1,64 Millionen Personen erwerbslos, so das Bundesamt weiter. Das waren 171.000 Personen oder 11,6 Prozent mehr als im November 2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,7 Prozent und zeigte damit im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Anstieg um 0,4 Prozentpunkte (November 2024: 3,3 Prozent).

Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im November 2025 mit 1,67 Millionen Personen um 7.000 Personen über dem Vormonat Oktober (0,4 Prozent). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag unverändert bei 3,8 Prozent.