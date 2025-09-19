Estland meldet Überflug russischer Kampfjets

Tallin (dts Nachrichtenagentur) – Nach Angaben des Außenministeriums von Estland sind am Freitag russische Kampfjets unerlaubt in den Luftraum des Landes eingedrungen. Es habe sich um drei russische MIG-31-Kampfflugzeuge gehandelt, sie hätten sich dort insgesamt zwölf Minuten lang illegal aufgehalten, hieß es.

Wie das Ministerium weiter mitteilte, wurde der Geschäftsträger der Russischen Botschaft in Estland noch am Freitag einbestellt, um Protest einzulegen und eine Note bezüglich der Verletzung des estnischen Luftraums zu überbringen. Der Luftraumübertritt ereignete sich demnach über dem Finnischen Meerbusen.

„Russland hat in diesem Jahr bereits viermal den estnischen Luftraum verletzt, was an sich schon inakzeptabel ist, doch der heutige Luftraumübertritt mit drei Kampfflugzeugen ist beispiellos dreist“, sagte Außenminister Margus Tsahkna. „Russlands zunehmende Grenzüberschreitung und wachsende Aggressivität müssen mit einer raschen Erhöhung des politischen und wirtschaftlichen Drucks beantwortet werden.“

Estland, bis 1990 Teil der Sowjetunion, ist seit 2004 Nato-Mitglied. Seit 2014 ist auch die Bundeswehr jährlich mit einem Kontingent an der Verstärkung des „Air Policing Baltikum“ (VAPB) von der Air Base Ämari in Estland aus beteiligt. Die Bundeswehr und insbesondere die Luftwaffe gilt damit als einer der wichtigsten Truppensteller in dem Projekt.