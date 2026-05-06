Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Estlands Außenminister Margus Tsahkna hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach einem Jahr im Amt ein gutes Zeugnis ausgestellt. Die Bundesregierung habe gezeigt, dass Deutschland bereit sei, Verantwortung zu übernehmen, sagte Tsahkna dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

In einer Zeit geopolitischer Unsicherheit habe Deutschland Führung bewiesen: bei der Unterstützung der Ukraine, erhöhtem Druck auf Russland, der Stärkung der europäischen Sicherheit und der Geschlossenheit von EU und Nato. Dies sei entscheidend für Europas Glaubwürdigkeit und einen gerechten, dauerhaften Frieden.

Besonders hob der Außenminister Bemühungen der Merz-Regierung zur Stärkung der Sicherheit Europas hervor. Entscheidend sei dabei die deutsche Entscheidung, die Rüstungsausgaben zu erhöhen. Sie stärke die Abschreckung, festige die Nato und ermögliche es Europa, innerhalb des Bündnisses mehr Verantwortung zu übernehmen. Estland schätze zudem den direkten Beitrag Deutschlands zur Sicherheit in der Region: Durch die Teilnahme an der Luftüberwachungsmission in Ämari sowie durch in Litauen stationierte Truppen trage Deutschland unmittelbar zur Sicherung von Frieden und Stabilität bei.