    EU-Cybersicherheitsbehörde produzierte in Berichten Fehler durch KI » Nachrichten

    News Redaktion
    Computer-Nutzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Computer-Nutzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Athen (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Cybersicherheitsagentur Enisa hat in einem Bericht über Gefahren von Hackerangriffen etwa mithilfe künstlicher Intelligenz selbst KI-Werkzeuge eingesetzt - und dabei offenbar zahlreiche Fehler produziert. Das berichtet der "Spiegel".

    Forscher vom Institut für Internet-Sicherheit an der Westfälischen Hochschule haben demnach festgestellt, dass in mindestens zwei Berichten der Behörde KI eingesetzt wurde, ohne das zu kennzeichnen. Knapp fünf Prozent aller Fußnoten in einem der Berichte enthalten Links, die nicht funktionieren.

    "Man hätte nur einmal draufklicken müssen", sagte Professor Christian Dietrich, der mit dem IT-Sicherheitsforscher Raphael Springer die Angaben überprüft hat. "Mich stört maßgeblich, dass eine öffentliche Behörde, die in meinen Augen die sehr wichtige Aufgabe hat, verlässliche, nachvollziehbare Berichte herauszugeben, das in diesem Fall nicht getan hat", so Dietrich.

    Die von Juhan Lepassaar geleitete EU-Agentur verfügt über ein Budget von knapp 27 Millionen Euro jährlich. Enisa spricht auf Anfrage von "Mängeln", für die man Verantwortung übernehme. Es sei zu menschlichen Fehlern gekommen, und man habe KI für "kleinere redaktionelle Überarbeitungen" verwendet, und dabei seien einige gültige Links verändert worden. Die Aussagen des Berichts seien dennoch valide.

