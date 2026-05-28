Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission drängt die Mitgliedsstaaten zu niedrigeren Stromsteuern. "Wir wollen noch vor dem Sommer einen Aktionsplan zur Elektrifizierung vorlegen", sagte die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Teresa Ribera, der Wochenzeitung "Die Zeit". Ziel sei es, die Nachfrage nach Strom zu steigern und den Bedarf an Erdgas und Öl zu senken.

Ein wichtiger Schritt dazu seien niedrigere Steuern. "Wir möchten dafür sorgen, dass Strom niedriger besteuert wird als Gas - und dass die Subventionen für fossile Brennstoffe schrittweise abgebaut werden", sagte Ribera. Noch gäben die EU-Staaten jährlich etwa 100 Milliarden Euro für die Subventionierung der fossilen Energieträger aus.

Die deutsche Bundesregierung hat die Stromsteuer bislang nur für Unternehmen gesenkt - jedoch nicht wie im Koalitionsvertrag angekündigt auch für private Haushalte. Die EU-Kommission plant zudem "gesetzliche Vorgaben für ein Elektrifizierungsziel", kündigte Ribera an.