Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Kommission hat die Übernahme der gemeinsamen Kontrolle von Tennet Deutschland durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau im Namen des Bundeswirtschaftsministeriums sowie Transtennet in den Niederlanden genehmigt. Das teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit.

Die Transaktion betrifft in erster Linie die Stromübertragung. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass das Vorhaben angesichts der begrenzten Marktstellung der beteiligten Unternehmen keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwarf. Der Zusammenschluss wurde im Rahmen des vereinfachten Fusionskontrollverfahrens geprüft.

Konkret geht es um die Übernahme von etwas mehr als 25 Prozent der Anteile an Tennet Deutschland. Der Bund will dafür 3,3 Milliarden Euro ausgeben.