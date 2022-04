Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will noch in dieser Woche gemeinsam mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen. Das kündigte Kommissionssprecher Eric Mamer am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter an. In Kiew ist demnach ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant.

Im Anschluss soll am Samstag in Warschau eine Geberveranstaltung für die Ukraine stattfinden. Die Situation in der Region Kiew hatte sich zuletzt deutlich entspannt. Die russischen Truppen waren aus dem Umkreis abgezogen. Mitte März waren bereits die Regierungschefs Tschechiens, Polens und Sloweniens im Auftrag der EU in der ukrainischen Hauptstadt gewesen.