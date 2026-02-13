Close Menu

    EU-Kommissionsvize offen für Social-Media-Verbot für Jugendliche » Nachrichten

    Junge Frauen mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - EU-Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen will bis zum Sommer eine Entscheidung über ein Social-Media-Verbot für Jugendliche in der gesamten Europäische Union treffen. "Ich würde eine gesamteuropäische Lösung bevorzugen", sagte die für Digitales zuständige Virkkunen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Wir sammeln gerade Daten, sprechen mit Experten, analysieren Studien." Dann werde die Kommission entscheiden.

    Damit sei keine Vorentscheidung gefallen, sagte Virkkunen. "Wir müssen auch berücksichtigen, dass soziale Medien für Jugendliche eine wichtige Informationsquelle sind." Das Schwierige sei, das richtige Alter zu finden, von dem die Nutzung sozialer Medien kein Problem mehr ist. "Ist es 13, 14 oder 16?"

    Seit Australien ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren verhängt hat, ziehen immer mehr EU-Staaten nach. Neben Spanien und Frankreich plant etwa Österreich ein solches Verbot. Auch in Deutschland wird darüber diskutiert.

