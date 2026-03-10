Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die ehemalige Bundeskanzlerin Deutschlands, Angela Merkel, der ehemalige Präsident Polens, Lech Walesa, und der derzeitige ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskyj, sind zu "verdienstvollen Mitgliedern des Europäischen Ordens" ernannt worden. Das teilte die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola (EVP), am Dienstag mit.

"Mit dem Europäischen Verdienstorden ehren wir diejenigen, die nicht nur an Europa geglaubt haben, sondern auch zu seinem Aufbau beigetragen haben", sagte Metsola bei der Bekanntgabe der ersten Preisträger. "Europa wurde schon immer von Menschen aufgebaut. Sie haben Gräben überbrückt, Barrieren überwunden, Diktaturen gestürzt und Krisen bewältigt, um eine bessere Zukunft für unseren Kontinent zu schaffen."

Zu ehrenhaften Mitgliedern des Europäischen Verdienstordens wurden Valdas Adamkus, ehemaliger Präsident Litauens, Jerzy Buzek, ehemaliger Ministerpräsident Polens und ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, Anibal Cavaco Silva, ehemaliger Präsident und Premierminister von Portugal, Sauli Niinistö, ehemaliger Präsident von Finnland und ehemaliger Sprecher des finnischen Parlaments, Pietro Parolin, Kardinal und Staatssekretär des Heiligen Stuhls, Mary Robinson, ehemalige Präsidentin Irlands und ehemalige Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Maia Sandu, Präsidentin der Republik Moldau, Javier Solana y de Madariaga, ehemaliger Hoher Vertreter der EU für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Wolfgang Schüssel, ehemaliger Bundeskanzler Österreichs, und Jean Claude Trichet, ehemaliger Präsident der Europäischen Zentralbank, ernannt.

Darüber hinaus sollen Jose Andres, Koch und Gründer der Nichtregierungsorganisation "World Central Kitchen", der Basketballspieler Giannis Antetokounmpo, der Rechtsanwalt und Wissenschaftler Marc Gjidara, die Wissenschaftlerin Sandra Lejniece, die Menschenrechtsanwältin Oleksandra Matviichuk, Viviane Reding, ehemalige Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, sowie die U2-Bandmitglieder Paul David Hewson, David Howell Evans, Adam Charles Clayton und Laurence Joseph Mullen Junior Mitglieder des Ordens werden.