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    EU-Staaten geben Milliarden-Hilfen für Ukraine frei » Nachrichten

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    EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Ungarn hat die monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-Unterstützungspakets für die Ukraine aufgegeben. Das teilte die zyprische EU-Ratspräsidentschaft am Mittwoch mit.

    Bisher hatte die Regierung des abgewählten ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban den 90-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine blockiert. Anderthalb Wochen nach seiner Wahlniederlage trug er den Beschluss aber in Brüssel mit. Auch für ein neues EU-Paket mit Russland-Sanktionen soll Orban Medienberichten zufolge den Weg freigemacht haben.

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