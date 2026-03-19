Porto (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Porto hat sich im Rückspiel gegen den VfB Stuttgart mit einem 2:0-Sieg durchgesetzt und damit den Einzug ins Viertelfinale der Europa League gesichert. Bereits im Hinspiel hatten die Portugiesen mit einem 2:1-Erfolg die Weichen gestellt.

Im Rückspiel zeigte sich Porto effizient und nutzte seine Chancen konsequent. William Gomes brachte die Gastgeber in der 21. Minute in Führung, als er nach einem unglücklichen Abpraller im Strafraum zur Stelle war und den Ball aus kurzer Distanz ins Tor schob.

Der VfB Stuttgart zeigte eine engagierte Leistung und erarbeitete sich zahlreiche Chancen, scheiterte jedoch immer wieder an der starken Defensive der Portugiesen und insbesondere am herausragenden Torhüter Diogo Costa. Trotz der Bemühungen der Schwaben gelang es ihnen nicht, den Ball im Tor unterzubringen. In der zweiten Halbzeit machte Victor Froholdt mit einem sehenswerten Distanzschuss in der 72. Minute alles klar und erhöhte auf 2:0 für Porto.

Stuttgart versuchte bis zum Schluss, das Blatt zu wenden, doch die Abwehr der Gastgeber hielt stand. Auch ein Platzverweis für Nikolas Nartey in der 77. Minute erschwerte die Aufholjagd der Schwaben zusätzlich. Letztendlich musste sich der VfB Stuttgart geschlagen geben und kann sich nun auf die Bundesliga und den DFB-Pokal konzentrieren.

Für Porto war der Sieg ein weiterer Beweis ihrer Stärke, insbesondere im heimischen Estádio do Dragao, wo sie in dieser Saison nahezu unbesiegbar sind. Die Mannschaft von Trainer Francesco Farioli kann nun mit Selbstvertrauen in die nächste Runde der Europa League gehen und träumt von einem internationalen Titel.