Close Menu

    Europa League: Stuttgart trifft in Play-offs auf Celtic » Nachrichten

    News Redaktion
    Fans des VfB Stuttgart (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Fans des VfB Stuttgart (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Nyon (dts Nachrichtenagentur) - Der VfB Stuttgart trifft in den Play-offs der Europa League auf Celtic Glasgow. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

    Damit reisen die Schwaben zunächst am 19. Februar in den stimmungsvollen Celtic Park. Das Rückspiel im heimischen Neckarstadion findet dann genau eine Woche später statt. Der weitere deutsche Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg darf sich unterdessen noch etwas schonen. Die Breisgauer haben sich direkt für das Achtelfinale qualifiziert.

    Die weiteren Paarungen der Play-offs: OSC Lille - Roter Stern Belgrad, Dinamo Zagreb - KRC Genk, Brann Bergen - FC Bologna, PAOK - Celta Vigo, Ludogorez Rasgrad - Ferencvaros Budapest, Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest und Panathinaikos Athen - Viktoria Pilsen.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar