    Europa-League: VfB gastiert in Rom – Freiburg gegen Salzburg

    News Redaktion
    Josha Vagnoman (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Josha Vagnoman (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Monaco (dts Nachrichtenagentur) – Der VfB Stuttgart muss in der Ligaphase der Europa-League bei der AS Rom antreten. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

    Daneben geht es für die Schwaben zu Fenerbahce nach Istanbul, zum FC Basel und zu den Go Ahead Eagles Deventer. Im heimischen Neckarstadion empfängt der amtierende DFB-Pokalsieger dann Feyenoord Rotterdam, Maccabi Tel Aviv, die Young Boys Bern und Celta Vigo.

    Der SC Freiburg darf sich unterdessen auf Reisen nach Lille, Pilsen, Nizza und Bologna freuen. In den Kraichgau kommen RB Salzburg, Tel-Aviv, Basel und der FC Utrecht. Los geht es in der Ligaphase am 24. September, die genauen Ansetzungen stehen jedoch noch nicht fest.

