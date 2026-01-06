Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den erneut vorgetragenen US-Ansprüchen auf Grönland haben mehrere führende europäische Staaten ihre Solidarität mit der Arktisinsel bekräftigt.

"Grönland gehört seinem Volk", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Spanien, Großbritannien und Dänemark, die am Dienstag veröffentlicht wurde. "Es ist allein Sache Dänemarks und Grönlands, über Angelegenheiten zu entscheiden, die Dänemark und Grönland betreffen."

Die Sicherheit in der Arktis bleibe eine zentrale Priorität für Europa und sei entscheidend für die internationale und transatlantische Sicherheit. Die Nato habe klargestellt, dass die Arktisregion von Bedeutung sei, und europäische Verbündete verstärkten ihre Präsenz, Aktivitäten und Investitionen, um die Arktis zu sichern und Gegner abzuschrecken.

Das Königreich Dänemark, zu dem auch Grönland gehört, sei Teil der Nato, so die Staats- und Regierungschefs. Die Sicherheit in der Arktis müsse daher gemeinsam mit den Nato-Verbündeten, einschließlich der Vereinigten Staaten, erreicht werden. Dabei seien die Prinzipien der UN-Charta, wie Souveränität, territoriale Integrität und die Unverletzlichkeit von Grenzen, zu wahren. "Dies sind universelle Grundsätze, und wir werden nicht aufhören, sie zu verteidigen", heißt es in der Erklärung.