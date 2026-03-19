Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Vereinigung Cockpit droht mit Piloten-Streiks bei Eurowings in den Osterferien. "Ein Streik in den Osterferien wird derzeit nicht ausgeschlossen", sagte Heike Wagner, Sprecherin der Vereinigung Cockpit, der "Rheinischen Post" (Donnerstag).

"Entscheidend ist, dass der Arbeitgeber ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegt. Solange dies nicht erfolgt, behalten wir uns weitere Maßnahmen vor." Auf die Frage, wie weit im Voraus Arbeitskämpfe angekündigt würden, sagte die Sprecherin: "Die Ankündigungsfrist für Arbeitskampfmaßnahmen liegt grundsätzlich im Ermessen der Gewerkschaft. Dabei wägen wir stets sorgfältig die Interessen unserer Mitglieder sowie die jeweiligen Rahmenbedingungen ab."

Die Vereinigung Cockpit hat Tarifverhandlungen zur betrieblichen Altersvorsorge mit Eurowings bereits für gescheitert erklärt. In der Urabstimmung sprachen sich 94 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für Arbeitskämpfe aus.