Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Die Evangelische Kirche warnt vor einer Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten an Sonntagen. "Der freie Sonntag ist für unsere Gesellschaft als Ganzes wertvoll - unabhängig davon, ob ein Mensch an Gott glaubt oder nicht", sagte ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) der "Rheinischen Post" (Dienstag). Es brauche einen Tag in der Woche, an dem möglichst viele Menschen gleichzeitig freihaben, ergänzte er.

Weiter sagte der Sprecher: "Der Sonntag schafft Raum für Familie, Freundschaften, Nachbarschaft und Ehrenamt." Gerade in Krisenzeiten stärke das den Zusammenhalt und gebe Menschen Kraft. Davon profitierten am Ende die ganze Gesellschaft und auch die Arbeitswelt.

Handelsverbände und der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hatten sich zuvor für eine flexiblere Gestaltung der Ladenöffnungszeiten an Sonntagen ausgesprochen.