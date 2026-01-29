Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer (Grüne) plädiert für eine europäische Atombombe. "Europa muss das machen", sagte Fischer dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Die US-Schutzgarantie sei "ab sofort ungewiss".

Eine rein nationale atomare Bewaffnung Deutschlands lehnt er ab. "Eine der wichtigsten Lehren aus der deutschen Geschichte ist für mich, dass Deutschland zwar in der Verantwortung steht, eine Führungsrolle in Europa zu übernehmen, aber immer gemeinsam mit den anderen", so Fischer.

Man sei zu lange der Illusion vom angeblich ewigen Frieden in Europa aufgesessen. "Wie können Sie einen aggressionsbereiten Nachbarn davon abhalten, Sie zu überfallen? Nur durch Stärke und Abschreckung", sagte er.

Wäre er heute jung, würde er Wehrdienst leisten, so Fischer. "Die Zeit ist eine andere. Wir werden bedroht. Wir müssen uns verteidigen."