    Ex-BA-Chef Weise soll Rentenkommission leiten » Nachrichten

    News Redaktion
    Frank-Jürgen Weise (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Frank-Jürgen Weise (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der langjährige Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, soll einer der beiden Vorsitzenden der Rentenkommission werden. Das berichtete "Bild" am Samstagnachmittag unter Berufung auf CDU-Kreise.

    Der 74-jährige Weise leitete von 2004 bis 2017 die Bundesagentur für Arbeit. Der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, Pascal Reddig (CDU), 30 Jahre alt, soll einen der Vize-Posten in der Kommission bekommen.

    Wie die "Bild" aus Unions-Fraktionskreisen erfahren haben will, erhält Reddig, einer der "Renten-Rebellen", die gegen das Rentenpaket der Regierung waren, seinen Posten nach Fürsprache von Fraktionschef Jens Spahn (CDU).

    Insgesamt soll die Rentenkommission aus 13 Mitgliedern bestehen: zwei Vorsitzenden, drei Vizes aus den Reihen der Bundestagsabgeordneten sowie acht Wissenschaftlern. Die Kommission soll noch im Dezember ihre Arbeit beginnen - und bis Ende Juni 2026 Vorschläge für eine Rentenreform vorlegen.

