Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich wird TV-Experte beim ZDF. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Dienstag mit. Ausgerechnet an seinem Geburtstag wird er seinen Einstand feiern.

Streich soll zur Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in das Fernsehgeschäft einsteigen und gleich zum WM-Start am 11. Juni beim Eröffnungsspiel Mexiko - Südafrika sein Debüt geben - an diesem Tag wird er 61 Jahre alt. Weitere Einsätze sind für den 17. Juni unter anderem mit der Live-Übertragung England - Kroatien und am 20. Juni rund um das zweite Gruppenspiel des DFB-Teams Deutschland - Elfenbeinküste geplant.

"Mein Ziel ist es, die Spielideen der einzelnen Teams so zu erklären, dass dies für die Zuschauer verständlich und nachvollziehbar ist", sagte Streich. ZDF-Sportchef Yorck Polus bezeichnete Streich als "besonderen Trainertyp, der für seine klaren Worte bekannt ist".

Der derzeit noch 60-Jährige Streich hatte den SC Freiburg von 2012 bis 2024 trainiert und war am Ende der am längsten amtierende Bundesliga-Trainer.