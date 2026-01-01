Close Menu

    Ricarda Lang (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünenpolitikerin Ricarda Lang hat nach ihrem Rückzug als Parteichefin erwogen, der Politik den Rücken zu kehren.

    "Nach meinem Rücktritt vom Parteivorsitz habe ich darüber nachgedacht, ganz aufzuhören", sagte Lang dem "Spiegel". "Ich habe mich gefragt, wer ich bin, was ich vom Leben will - und schnell gemerkt, dass ich noch nicht fertig bin mit der Politik."

    Lang schloss aus, in näherer Zukunft die Grünen in führender Rolle zu vertreten. Zwar habe sie ihre Freude an Politik wiederentdeckt. "Ich habe aber nicht vor, in den nächsten Jahren ein Spitzenamt auszuüben", sagte Lang.

