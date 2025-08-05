Essen (dts Nachrichtenagentur) – Ex-Nationalspieler Frank Mill ist tot. Der 1958 geborene frühere Fußballspieler starb am frühen Dienstagmorgen im Alter von 67 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes, berichtet die „Bild“ unter Berufung auf eigene Informationen. Den Infarkt hatte er bereits im Mai erlitten. Zuletzt wurde Mill laut „Bild“ in einer Klinik in Essen behandelt.

Nach seinen Anfängen bei Rot-Weiss Essen spielte Mill später bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Seinen größten Erfolg feierte er im Jahr 1990, als er mit der Nationalmannschaft in Italien Fußball-Weltmeister wurde. Mill selbst gab sich damals bescheiden und sagte, dass er eigentlich kein Weltmeister sei, da er bei dem Turnier nicht eingesetzt wurde. Für die Fußballnationalmannschaft war er von 1982 bis 1990 siebzehnmal aktiv.

Nach Abschluss seiner Fußballerkarriere war Mill unter anderem Manager bei Fortuna Düsseldorf sowie auch als Unternehmer tätig.