Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere SPD-Vorsitzende Kurt Beck hat sich besorgt über die Zukunft der Demokratie in Deutschland geäußert. Er sehe in diesen Tagen viele Parallelen zur Weimarer Republik, sagte Beck den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Viele aktuelle Entwicklungen erinnerten an diese Phase des Untergangs einer Demokratie.

Mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im September werde ihm "sehr mulmig", sagte der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Keiner der demokratischen Parteien habe bisher ein Rezept gegen den Zulauf zur AfD gefunden, er auch nicht. Viele Menschen seien offenbar bereit, sich der Verlockung dieser Rechtsaußenpartei hinzugeben.

Seiner Partei riet Beck auch angesichts schlechter Wahlergebnisse und Umfragewerte, die Sorge um die Demokratie zu thematisieren. "Wir müssen darüber diskutieren, was uns unsere Demokratie wert ist", sagte der SPD-Politiker. "Dazu gehört auch, dass wir über die Gefahr sprechen, dass unsere Demokratie von ganz links und ganz rechts ausgehöhlt wird - wobei die Gefahr von rechts unendlich viel größer ist." Er sehe eine Chance für die SPD, über diese Debatte Menschen zum Mitmachen zu bewegen.