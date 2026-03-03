Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der internationalen Lage befürchtet der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein einen drastischen Anstieg der Benzinpreise in Deutschland. Der Preis könnte bei einer wochenlangen Blockade der Straße von Hormus auf bis zu 2,60 Euro je Liter steigen, sagte Heinemann der "Bild".

"Binnen zwei Wochen könnte der Ölpreis auf mindestens 120 Dollar steigen - der Benzinpreis in Deutschland würde auf 2,30 Euro und mehr pro Liter klettern", sagte Heinemann. Sollte die Hormus-Meerenge einen Monat nicht passierbar sein, sei sogar ein Anstieg auf 2,60 Euro für den Liter E10 möglich.

Bei Diesel könnte der Literpreis von aktuell 1,70 bis 1,90 Euro binnen zwei Wochen auf 2,20 Euro je Liter ansteigen, fürchtet Heinemann. Bei vier Wochen Seeblockade sei gar ein Anstieg auf 2,50 Euro möglich.