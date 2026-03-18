Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Düsseldorfer Wettbewerbsexperte Justus Haucap warnt vor überzogenen Erwartungen an das neue Kraftstoffanpassungsgesetz zur Senkung der Spritpreise.

Die geplante Einmal-am-Tag-Regel für Preiserhöhungen an den Zapfsäulen "kann den Preisvergleich für die Autofahrer erleichtern", sagte Haucap der "Rheinischen Post". Ob aber die Preise wirklich nachhaltig dadurch sinken, bleibe abzuwarten. "Die bisherige Evidenz dafür ist eher gemischt." Er würde nicht zu viel davon erwarten, zumal die Marktmacht bei den Raffinerien liege und weniger bei den Tankstellen, so der Wirtschaftswissenschaftler.

Er rief dazu auf, realistisch zu bleiben. "Wenn weltweit weniger Öl verfügbar ist und der Ölpreis weltweit verrückt spielt, können die Autofahrer in Deutschland nicht erwarten, dass sie davon nichts mitbekommen. Dass der Benzinpreis auch mal steigen kann, gehört zu den Risiken des Lebens, die man den Bürgern zumuten kann und muss, auch wenn es nicht erfreulich ist", sagte der Ökonom. "Man sollte wegen der hohen Spritpreise nach drei Wochen Iran-Krieg nicht gleich in Panik verfallen, sondern ein wenig mehr Ruhe bewahren", mahnte er. Über das Kraftstoffanpassungsgesetz wird an diesem Donnerstag im Bundestag in erster Lesung debattiert.