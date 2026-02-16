Close Menu

    Experten fordern mehr Grundlagenforschung zu Frauengesundheit » Nachrichten

    Foto: Fahrradergometer für Belastungs-EKG (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) erhöht den Druck auf die Bundesregierung, die Frauengesundheit zu fördern.

    "Bei der geschlechtssensiblen Ausrichtung der Medizin stehen wir in der Forschung in vielen Bereichen noch am Anfang", sagte Dagmar Führer-Sakel, Präsidentin der DGIM, der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Dies gilt insbesondere für hormonelle und molekulare Grundlagen - hier bewegen wir uns gewissermaßen noch im Mittelalter." Grund dafür sei auch die Studienlage. "Studien werden überwiegend an männlichen Probanden durchgeführt. Die daraus gewonnenen Ergebnisse werden anschließend häufig ohne weitere Differenzierung auf den weiblichen Organismus übertragen", so Führer-Sakel.

    Geschlechtssensible Medizin beachtet die Unterschiede zwischen den Körpern von Männern und Frauen. Die Bundesregierung will die Forschung fördern, das hatten sowohl Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) als auch Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) angekündigt. Genauere Pläne stehen aber noch aus.

