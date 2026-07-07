Damaskus (dts Nachrichtenagentur) - In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind am Dienstag Explosionen zu hören gewesen. Medienberichten zufolge sollen Sprengsätze in der Nähe eines Hotels explodiert sein, in dem der französische Präsident Emmanuel Macron während seines zweitägigen Staatsbesuchs untergebracht sein sollte.

Nach der Explosion wurden Straßen abgesperrt und Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Macron ist der erste hochrangige EU-Staatschef, der Syrien seit dem Sturz des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad besucht.