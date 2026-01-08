Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat mit Blick auf die zu erwartenden Schneefälle und die Kältewelle an diesem Freitag vor erhöhten Gesundheitsgefahren gewarnt.

"Das für den morgigen Tag zu erwartende Extremwetter stellt ein ungewöhnliches Risiko für die Gesundheit dar", sagte Warken der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). Die jeweilige Lage sollte mit großer Vorsicht eingeschätzt werden.

"Wo es aus beruflichen oder privaten Gründen nicht zu vermeiden ist, sollte ausreichend Zeit eingeplant sowie die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um das Ziel sicher zu erreichen", mahnte die Ministerin. "Allen Einsatzkräften und in der Versorgung Tätigen gilt einmal mehr mein Dank für den täglichen Einsatz und die bereits getroffenen Vorkehrungen", sagte Warken.