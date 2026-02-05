Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlängert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung in Frankfurt mit.

Dementsprechend liegen der Zinssatz für die Einlagefazilität sowie die Zinssätze für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte und für die Spitzenrefinanzierungsfazilität unverändert bei 2,00 Prozent, 2,15 Prozent beziehungsweise 2,40 Prozent.

Die aktualisierte Beurteilung des EZB-Rats bestätige erneut, dass sich die Inflation auf mittlere Sicht bei seinem Zielwert von zwei Prozent stabilisieren dürfte, hieß es zur Begründung. Die Wirtschaft zeige sich in einem schwierigen globalen Umfeld nach wie vor robust. Die niedrige Arbeitslosigkeit, solide Bilanzen im privaten Sektor, die allmähliche Umsetzung der Pläne für öffentliche Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur sowie die stützenden Auswirkungen der vergangenen Leitzinssenkungen förderten das Wachstum.

Zugleich sei der Ausblick nach wie vor von Unsicherheit geprägt, was insbesondere auf anhaltende globale handelspolitische Unsicherheiten und geopolitische Spannungen zurückzuführen sei, so die EZB. Der Rat sei entschlossen, sicherzustellen, dass sich die Inflation auf mittlere Frist beim Zielwert von zwei Prozent stabilisiere. Die Festlegung des "angemessenen geldpolitischen Kurses" werde von der Datenlage abhängen und von Sitzung zu Sitzung erfolgen. Der EZB-Rat lege sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest, so die Notenbank.