Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Ermittlungen gegen eine Gruppe mutmaßlicher Waffenbeschaffer der Hamas ist es zu einer weiteren Festnahme gekommen. Wie der "Spiegel" unter Berufung auf Ermittlerkreise schreibt, verhafteten Einsatzkräfte der Polizei am Freitag gegen 23 Uhr am Flughafen Berlin den 36-jährigen Mohammad S.

Der im Libanon geborene S. war aus Beirut nach Berlin geflogen und stand auf der Fahndungsliste des Bundeskriminalamts. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, Mitglied der Hamas zu sein und einem Team sogenannter Auslandsoperateure anzugehören, das Schusswaffen und Munition für Anschläge gegen israelische und jüdische Einrichtungen in Europa beschafft. Den Fahndern zufolge soll S. rund 300 scharfe Patronen für die Gruppe besorgt haben.

In dem Ermittlungskomplex hatte es bereits mehrere Festnahmen gegeben: So waren im Oktober drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder bei einer Waffenübergabe in Berlin verhaftet worden. Weitere mutmaßliche Waffenschmuggler der Gruppe setzten die Fahnder in London und bei der Einreise aus Tschechien fest.

Der aktuell festgenommene Mohammad S. soll nun aus Berlin nach Karlsruhe gebracht und einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Seine Verteidigung war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.