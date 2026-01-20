Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßt die neuen Pläne der Deutschen Bahn für mehr Sicherheit und Sauberkeit in den Bahnhöfen. "Das ist ein erster Schritt, der dringend nötig ist", sagte der Verbandsvorsitzende Detlef Neuß der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).

Was die Bahn mit mehr Streifen ihres Sicherheitspersonals, dem Ausbau der Videoüberwachung oder den mobilen Handwerkerteams vorschlage, "ist auch schnell umsetzbar", ergänzte Neuß. "Das ist anders als bei der Instandsetzung des Schienennetzes."

Auch die Sicherheit an den Bahnsteigen müsse verstärkt werden, so Neuß. Denn dort werde mitunter öfter gedealt als in den Bahnhöfen selber. Darüber hinaus gelte es, "das Umfeld stärker ins Visier zu nehmen". Dazu müsse es eine bessere Abstimmung zwischen den Landespolizeien und der Bahn geben. "Denn der Fahrgast nimmt den Bahnhof und sein Umfeld als Ganzes wahr", sagte Neuß.