Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des verstärkten Wintereinbruchs in Deutschland müssen sich Reisende offenbar auf Probleme bei der Bahn einstellen. "Die Bahn ist auf den starken Wintereinbruch nicht ausreichend vorbereitet", sagte der Vorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Detlef Neuß, der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe).

Neuß ergänzte: "Es gibt bereits ein deutlich höheres Ausmaß von Zugverspätungen, von eingefrorenen Weichen und Stellwerken sowie von Lokführern, die nicht pünktlich zum Dienst kommen können." Der alte Bahnslogan, "alle reden vom Wetter, wir nicht", gelte nicht mehr, so der Vorsitzende. Neuß forderte von der Bahn, für eine rechtzeitigere Kundeninformation zu sorgen.

Zugleich rief Neuß die Bahnkunden auf, auf ihre Entschädigungsansprüche zu pochen. "Die Bahn kann sich da nicht rausreden. Wir haben zwar Winterwetter, aber keine Situation, die völlig ungewöhnlich oder gar katastrophal ist. Entschädigungen müssen gezahlt werden."