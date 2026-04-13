Close Menu

    Fahrlehrerverband für regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen » Nachrichten

    News Redaktion
    Halt-Stopp-Schild der Polizei bei einer Verkehrskontrolle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Halt-Stopp-Schild der Polizei bei einer Verkehrskontrolle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum Start des sogenannten Blitzermarathons spricht sich die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände (BVF) für anhaltende Geschwindigkeitskontrollen aus.

    "Kontrolle gehört, wie eine gute Ausbildung, zur Verkehrssicherheit", sagte Kurt Bartels, stellvertretender Vorsitzender der BVF, der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). Das gelte vor allem für Unfallschwerpunkte und Gefahrensituationen, wie an Schulen. "Gerade an diesen Punkten sollte regelmäßig kontrolliert werden, dann steigt auch die Akzeptanz, dort langsamer zu fahren", sagte Bartels. "In Gefahrensituationen können 10 km/h mehr oder weniger den entscheidenden Unterschied machen."

    Die europaweite "Speedweek" ist eine Aktion des Verkehrspolizei-Netzwerks "Roadpol".

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar