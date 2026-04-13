Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum Start des sogenannten Blitzermarathons spricht sich die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände (BVF) für anhaltende Geschwindigkeitskontrollen aus.

"Kontrolle gehört, wie eine gute Ausbildung, zur Verkehrssicherheit", sagte Kurt Bartels, stellvertretender Vorsitzender der BVF, der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). Das gelte vor allem für Unfallschwerpunkte und Gefahrensituationen, wie an Schulen. "Gerade an diesen Punkten sollte regelmäßig kontrolliert werden, dann steigt auch die Akzeptanz, dort langsamer zu fahren", sagte Bartels. "In Gefahrensituationen können 10 km/h mehr oder weniger den entscheidenden Unterschied machen."

Die europaweite "Speedweek" ist eine Aktion des Verkehrspolizei-Netzwerks "Roadpol".