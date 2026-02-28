Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In Deutschland gibt es immer mehr Besitzer eines Kleinen Waffenscheins. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 waren im Nationalen Waffenregister 906.141 Kleine Waffenscheine gespeichert, teilte das Bundesverwaltungsamt der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) auf Anfrage mit.

Das ist ein neuer Höchstwert. Ende 2021 lag die Zahl der gespeicherten Kleinen Waffenscheine noch bei 740.038 - ein Anstieg um gut 22 Prozent in fünf Jahren. Zuletzt war die Zahl der im Nationalen Waffenregister gespeicherten Kleinen Waffenscheine kontinuierlich angestiegen. Wie eine Sprecherin des Bundesverwaltungsamtes auf Anfrage mitteilte, lag sie Ende 2022 bei 781.186, 2023 bei 833.870 und Ende 2024 bei 871.838 Waffenscheinen.

Wer über einen solchen Schein verfügt, darf beispielsweise Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen tragen. Das gilt auch außerhalb der eigenen Wohnung, von Geschäftsräumen und des eigenen Grundstücks. Allerdings darf die Waffe nur verdeckt mitgeführt werden, ein sichtbares Tragen ist nicht erlaubt. Auch bei öffentlichen Veranstaltungen ist das Tragen nicht erlaubt. Die Hürden für den Schein sind relativ niedrig, berechtigt sind Erwachsene ohne Vorstrafen.

Nach Angaben des Bundesverwaltungsamtes ist das Schießen außerhalb von Schießstätten und außerhalb der Wohnung, der Geschäftsräume und eingegrenzter Grundstücke, "außer in Fällen der Notwehr und des Notstandes", verboten. Kleine Waffenscheine sind unbegrenzt gültig.