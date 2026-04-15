München (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern München hat sich im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League ein 3:3 gegen Real Madrid erkämpft und damit nach dem 2:1 im Hinspiel insgesamt durchgesetzt.

Bereits in der 1. Minute brachte Arda Güler Real Madrid mit einem Distanztreffer nach einem Fehlpass von Manuel Neuer in Führung (1.). Die Münchner reagierten schnell und glichen durch Aleksandar Pavlovic nach einer Ecke aus (6.).

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Erneut war es Güler, der Real per direkt verwandeltem Freistoß wieder in Führung brachte (29.). Doch Bayern fand abermals eine Antwort: Harry Kane traf nach einem präzisen Zuspiel zum 2:2 (38.). Kurz vor der Pause nutzten die Gäste eine Unordnung in der Defensive der Hausherren, Kylian Mbappé vollendete einen Angriff zur 3:2-Halbzeitführung für Madrid (42.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bayern den Druck, während Real auf Konter lauerte. Große Chancen blieben zunächst ungenutzt, ehe die Schlussphase turbulent wurde. In der 86. Minute sah Eduardo Camavinga nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, sodass die Spanier die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten mussten.

Das nutzte Bayern konsequent aus: In der 89. Minute traf Luis Díaz mit einem Distanzschuss zum 3:3 (89.). In der Nachspielzeit gelang schließlich die Entscheidung, als Michael Olise den Siegtreffer erzielte (90.+4).

Damit sicherten sich die Münchner dank des knappen Erfolgs im Hinspiel den Einzug ins Halbfinale, wo der Titelverteidiger Paris Saint-Germain wartet.