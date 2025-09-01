FC St. Pauli verleiht Scott Banks nach Blackpool

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Der FC St. Pauli hat Scott Banks an den englischen Drittligisten FC Blackpool verliehen. Der 23-jährige Flügelspieler solle dort Spielpraxis sammeln, teilte der Verein am Montag mit.

Banks war im August 2023 leihweise zum Kiezclub gewechselt und wurde im anschließenden Sommer fest von Crystal Palace verpflichtet. In seiner ersten Saison kam er verletzungsbedingt nur auf vier Einsätze. In der darauffolgenden Saison folgten zwölf weitere Kurzeinsätze.

Sportchef Andreas Bornemann erklärte: „Für einen jungen Spieler ist Spielpraxis von enormer Bedeutung für die Entwicklung. Angesichts der starken Konkurrenz auf den Offensivpositionen und da er aufgrund seiner Staatsbürgerschaft nicht in unserer U23 eingesetzt werden kann, ist eine Leihe nach England für Scott die beste Möglichkeit, um wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen. Wir wünschen ihm viel Erfolg in Blackpool.“