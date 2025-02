FDP hält europäische Soldaten in der Ukraine für notwendig

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Angsichts der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, mit Russlands Präsident Putin sofort über die Zukunft der Ukraine verhandeln zu wollen, hält die EU-Parlamentarierin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) ein starkes europäisches Engagement in der Ukraine für unausweichlich.

Man könne „nicht ernsthaft glauben“, dass die USA „die ganze Welt retten, und wir legen die Hände in den Schoß“, sagte sie dem Podcast „Tagesanbruch“ von „T-Online“ am Freitag. „Wir werden uns damit anfreunden müssen, Truppenteile, auch deutsche, in die Ukraine zu verlegen, und da bedarf es ganz, ganz vieler Soldaten aus Europa. Wir müssen auch klar auf den Tisch legen, dass es deutlich mehr Geldes bedarf, und zwar von jedem europäischen Land, um die Sicherheit herzustellen.“

Strack-Zimmermann bezeichnete das Vorgehen des US-Präsidenten als „naiv“. Trump und sein Verteidigungsminister hätten „ziemlich viel auf den Tisch gelegt“, noch bevor Verhandlungen überhaupt begonnen hätten. Sie warnt vor einem Schnellschuss. „Die Beendigung des Waffeneinsatzes ist noch lange kein Frieden“, sagte die FDP-Politikerin.