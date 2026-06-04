Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Politikerin Susanne Seehofer stellt sich hinter den neuen Parteichef Wolfgang Kubicki. "Wolfgang Kubicki ist klar gewählter neuer Bundesvorsitzender der FDP", sagte die bayerische Liberale dem "Spiegel". Jetzt sei es Aufgabe aller, ihn zu unterstützen, damit die FDP wieder Erfolg habe.

Vor dem Bundesparteitag am vergangenen Wochenende, auf dem Kubicki überraschend von Marie-Agnes Strack-Zimmermann herausgefordert wurde, hatte sich Seehofer als Fan der Europapolitikerin zu erkennen gegeben. Strack-Zimmermann unterlag mit knapp 40 Prozent der Stimmen.

Seehofer forderte, die Partei müsse Wähler überzeugen und sich mit politischen Gegnern in anderen Parteien auseinandersetzen. Darauf solle man seine Kraft verwenden. Die stellvertretende bayerische FDP-Chefin mahnte, wer jetzt weiter Öl ins Feuer gieße und parteiinternen Streit ohne Not betone, habe nicht verstanden, was es geschlagen habe für die FDP. Es gehe um nicht weniger als ums Überleben.

Die 35-jährige Seehofer wurde auf dem Parteitag mit dem zweitbesten Ergebnis wieder ins Präsidium gewählt. Sie ist die Tochter des früheren CSU-Chefs und bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer.