Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Präsidiumsmitglied Jens Teutrine hat die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann aufgefordert, ihren Streit mit dem neuen Parteichef Wolfgang Kubicki über die Ausrichtung der Partei sofort zu beenden.

"Die FDP darf sich beim Comeback nicht selbst ein Bein stellen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann sollte jetzt nicht zur öffentlichen Kommentatorin von Wolfgang Kubicki werden, sondern am gemeinsamen Erfolg mitwirken", sagte Teutrine der "Rheinischen Post". Alle freiheitsliebenden Menschen in- und außerhalb der FDP sollten sich hinter Wolfgang Kubicki und seinem Team versammeln. Die FDP brauche mehr als eine Stimme, aber auch ein Orchester der Freiheit spiele im selben Takt, so der frühere Chef der Jungen Liberalen (Julis).

"Niemand kann der FDP nach diesem Parteitag absprechen, dass sie lebt", sagte Teutrine weiter. "Ob Erfolg oder Misserfolg folgt, haben wir selbst in der Hand."