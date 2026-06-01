Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Vize Henning Höne fordert seine Parteifreunde Wolfgang Kubicki und Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf, ihre öffentliche Schlammschlacht über die künftige Ausrichtung der Partei zu beenden.

"Der Parteitag hat eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung gilt", sagte Höne der "Rheinischen Post". Für ihn sei selbstverständlich: Wer einen Wettbewerb gewinne, müsse danach Signale der Integration senden. Wer Wettbewerb verliere, müsse signalisieren, dass er integriert werden wolle, so der Chef der NRW-FDP.

Nach dem Parteitag werde nun genau das passieren, prophezeite er. "Es gibt nun eine Parteiführung, und dieser Parteiführung gehören sowohl Wolfgang Kubicki als auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann an. Diese Parteiführung muss die Partei zu 100 Prozent zusammenführen, dafür möchte ich als Partei-Vize meinen Beitrag leisten", sagte Höne, der seine Kandidatur für den Parteivorsitz zugunsten Kubickis zurückgezogen hatte. "Wenn wir alle an einem Strang ziehen und unsere unterschiedlichen Perspektiven zu einem Gewinn machen, werden die Freien Demokraten wieder Siege feiern."