Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der schleswig-holsteinische FDP-Vize Helmer Krane soll unter einer möglichen Parteichefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann das Amt des Generalsekretärs übernehmen. Das berichtet das Magazin Politico.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament war beim FDP-Bundesparteitag überraschend von Joachim Stamp als Kandidatin für den Parteivorsitz vorgeschlagen worden. Der frühere nordrhein-westfälische Integrationsminister warb in seiner Rede für Strack-Zimmermann als neue Parteichefin.

Krane gehört dem Landesvorstand der FDP Schleswig-Holstein an und gilt als enger Vertrauter des dortigen Landesvorsitzenden Christopher Vogt, der Wolfgang Kubicki für den Vorsitz vorschlug.