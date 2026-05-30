Close Menu

    FDP-Vize Krane soll unter Strack-Zimmermann Generalsekretär werden » Nachrichten

    News Redaktion
    Marie-Agnes Strack-Zimmermann am 30.05.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Marie-Agnes Strack-Zimmermann am 30.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der schleswig-holsteinische FDP-Vize Helmer Krane soll unter einer möglichen Parteichefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann das Amt des Generalsekretärs übernehmen. Das berichtet das Magazin Politico.

    Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament war beim FDP-Bundesparteitag überraschend von Joachim Stamp als Kandidatin für den Parteivorsitz vorgeschlagen worden. Der frühere nordrhein-westfälische Integrationsminister warb in seiner Rede für Strack-Zimmermann als neue Parteichefin.

    Krane gehört dem Landesvorstand der FDP Schleswig-Holstein an und gilt als enger Vertrauter des dortigen Landesvorsitzenden Christopher Vogt, der Wolfgang Kubicki für den Vorsitz vorschlug.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar