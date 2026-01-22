Close Menu

    FDP will kürzere Ferien für Schüler mit schlechtem Deutsch » Nachrichten

    News Redaktion
    Kinder in einer Schule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Kinder in einer Schule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Chef Christian Dürr plädiert für eine verpflichtende Sommerschule für Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen. "Eine solche gezielte Ferienverkürzung muss in allen 16 Bundesländern stattfinden", sagte er dem "Focus".

    Gute Deutschkenntnisse seien "die Grundlage für Integration, echte Teilhabe und reale Aufstiegschancen für Kinder", so Dürr. Mehrsprachigkeit sei zwar eine Bereicherung, "doch in der Realität werden noch immer zu viele Kinder eingeschult, die am Ende keine Sprache wirklich gut beherrschen". Eine vielfältige Gesellschaft brauche eine gemeinsame Sprache. "Und das ist bei uns Deutsch." Der FDP-Chef verlangt zudem verbindliche Sprachtests für alle Kinder spätestens zwei Jahre vor der Einschulung.

    Auch bei der Finanzierung setzt Dürr an. "Statt immer mehr Geld für bürokratische Subventionen zu verschwenden, müssen die Bildungsausgaben auf mindestens 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung in Deutschland erhöht werden", fordert er. "Das ist ein elementarer Teil des Aufstiegsversprechens der FDP."

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar