Washington (dts Nachrichtenagentur) - Auch unter ihrem neuen Vorsitzenden, Kevin Warsh, lässt die US-Notenbank Federal Reserve ihren Leitzins zunächst unverändert. Dieser werde sich weiterhin in einer Spanne zwischen 3,5 und 3,75 Prozent bewegen, teilte die Notenbank am Mittwoch mit. Nach mehreren Abstimmungen, die von Uneinigkeit geprägt waren, wurde die ungewöhnlich kurze öffentliche Erklärung zur Entscheidung vom Offenmarktausschuss einstimmig genehmigt.

Darin heißt es, die Wirtschaftstätigkeit wachse trotz erhöhter Unsicherheit, die zum Teil auf den Konflikt im Nahen Osten zurückzuführen sei, in soliden Schritten. Das Produktivitätswachstum und die Kapitalinvestitionen seien stark. Der Beschäftigungszuwachs halte mit dem Wachstum der Erwerbsbevölkerung Schritt, und die Arbeitslosenquote habe sich kaum verändert.

Die Inflation bleibe im Vergleich zum Zwei-Prozent-Ziel des Offenmarktausschusses weiterhin erhöht, was zum Teil auf Angebotsschocks zurückzuführen sei, die in bestimmten Sektoren, darunter im Energiesektor, zu Preisanstiegen geführt hätten, schreibt die Zentralbank. Der Offenmarktausschuss werde für Preisstabilität sorgen.