    Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern » Nachrichten

    Foto: Polizei auf Weihnachtsmarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Dingolfing (dts Nachrichtenagentur) - Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind mehrere Personen festgenommen worden. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Samstagabend mit.

    Konkret soll es um einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing im Regierungsbezirk Niederbayern gegangen sein. Vier Personen wurden mit Haftbefehl festgenommen, eine weitere Person sei in "Präventivgewahrsam" genommen worden, hieß es.

    Laut eines Berichts der "Bild" sollen unter den Verdächtigen drei Marokkaner, ein Ägypter und ein Syrer sein. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Ein ausländischer Geheimdienst soll den entscheidenden Hinweis geliefert haben, hieß es.

