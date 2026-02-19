Close Menu

    Feuerwehreinsatz im Reichstagsgebäude nach Gas-Alarm » Nachrichten

    News Redaktion
    Reichstagsgebäude (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Reichstagsgebäude (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Reichstagsgebäude ist es am Donnerstagmorgen zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr gekommen. Grund sei ein ausgelöster Alarm durch einen Gasmelder, berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Behördenangaben.

    Demnach war in einem Raum im Bundestag offenbar eine geringe Menge eines Gefahrstoffs ausgetreten. Rund 80 Einsatzkräfte sollen den Angaben zufolge vor Ort sein. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Durch den Einsatz kam es am Morgen im Berliner Regierungsviertel zu vereinzelten Verkehrseinschränkungen.

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

