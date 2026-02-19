Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Reichstagsgebäude ist es am Donnerstagmorgen zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr gekommen. Grund sei ein ausgelöster Alarm durch einen Gasmelder, berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Behördenangaben.

Demnach war in einem Raum im Bundestag offenbar eine geringe Menge eines Gefahrstoffs ausgetreten. Rund 80 Einsatzkräfte sollen den Angaben zufolge vor Ort sein. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Durch den Einsatz kam es am Morgen im Berliner Regierungsviertel zu vereinzelten Verkehrseinschränkungen.