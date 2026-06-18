Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Feuerwehrverband warnt angesichts der sich ausbreitenden Hitzewelle in Deutschland vor einer steigenden Gefahr von Vegetationsbränden.

Eine Sprecherin sagte der "Rheinischen Post" (Freitag), trotz einiger Regenfälle gebe es bei der Bodenfeuchte noch große Defizite. "Vorsicht mit offenem Feuer zum Beispiel beim Grillen. Vor allem bei regional teilweise starkem Wind", so die Sprecherin.

Zudem dürften keine Zigaretten oder ähnliches glimmend in die Gegend geworfen werden. Die grundsätzlichen Verbote von Rauchen und Feuer im Wald müssten beachtet werden. Wer in die Natur wolle, solle außerdem nicht mit heißen Abgasanlagen des Autos auf trockenem, hohem Bewuchs parken.