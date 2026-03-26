München (dts Nachrichtenagentur) - Der Filmemacher und Autor Alexander Kluge ist tot. Er starb bereits am Mittwoch im Alter von 94 Jahren in München, wie der Suhrkamp-Verlag am Donnerstag mitteilte.

Kluge war in den 1960er- und 1970er-Jahren als einer der einflussreichsten Vertreter des Neuen Deutschen Films bekannt geworden. Als Autor machte er sich vor allem durch Kurzgeschichten einen Namen. Darüber hinaus verfasst er Schriften mit kulturellen, philosophischen und politischen Themen.

Im Jahr 1987 gründete er die Produktionsfirma dctp. Diese etablierte sich als Plattform für unabhängige Anbieter im deutschen Privatfernsehen.