München (dts Nachrichtenagentur) - Das Verkehrsunternehmen Flixbus sieht sich nach eigenen Angaben gut auf die bevorstehende Schneewalze vorbereitet.

Ein Sprecher des Unternehmens sagte der "Rheinischen Post", dass es in Deutschland derzeit keine Fahrtausfälle gebe. "Reisenden stehen weiterhin alle Flixbus-Verbindungen zur Verfügung." Man beobachte die Straßenverhältnisse aber kontinuierlich, "um bei Bedarf Anpassungen im Fahrplan vorzunehmen". Auch auf der Schiene bei Flixtrain komme es laut dem Sprecher aktuell zu keinen Fahrtausfällen.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Donnerstag vor Problemen im Verkehr wegen Neuschnee, gefrierendem Regen und stürmischem Wind.